Эксперт рассказала, когда лучше всего покупать новогодние подарки

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Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с «Российской газетой» рассказала, когда лучше всего покупать новогодние подарки.
Эксперт рассказала, когда лучше всего покупать новогодние подарки
  • Pixabay

«Инфляция в России остаётся под контролем, цены чуть подрастают, но это понятно. Сезонный фактор уже исключён из стоимости продуктов, и производители с ретейлом начинают закладывать в ценники «новогоднюю» премию», — заявила она.

По её словам, стрессов перед этим Новым годом не предполагается, но вполне можно говорить, что импортные продукты будут немного дороже, чем обычно.

Как отметила Бодрова, каждый решает за себя, закупать продукты на новогодний стол заранее или нет, но дорогостоящие товары, которые хорошо переносят хранение, вполне можно уже приобрести.

«А тем, кто планирует встретить 2020 год в зарубежных поездках, сейчас можно покупать валюту», — добавила она.

Ранее шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв рассказал, когда покупать новогодние подарки.

Как сообщал Nation News, россияне рассказали, как проведут новогодние каникулы.

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