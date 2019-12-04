В московском метро открылась фотовыставка о дикой природе России

В Московском метрополитене открылась фотовыставка «Самая красивая страна», посвящённая дикой природе России. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Увидеть экспозицию можно на станции «Выставочная» до 15 декабря. Среди работ — победители конкурса Русского географического общества в 2019 году.

«Это уже пятая экспозиция работ финалистов и победителей конкурса «Самая красивая страна», которую мы совместно с Русским географическим обществом проводим на площадке метрополитена», — заявила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Отмечается, что на выставке представлены снимки гор Кавказа, пейзажей и фауны Сахалина, Якутии и Алтая, гроты Байкала.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.