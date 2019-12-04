В Севастополе пройдёт фестиваль технологий

В севастопольском детском технопарке «Кванториум» 12 декабря состоится открытый городской конкурс личных и командных проектов InScience 2019, а с 13 по 15 декабря пройдёт первый открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий IT-Fest.

«Конкурс рассчитан на тех, кто делает первые шаги в науке и проектной деятельности, кто хочет получить профессиональную экспертную оценку своей работы», — сообщили в пресс-службе технопарка.

Как передаёт газета «Новый Севастополь», на фестивале информационных технологий соберутся лучшие кванторианцы, школьники, студенты, педагоги и эксперты в сфере информационных технологий из нескольких регионов России. Команды совместно разработают инновационные, креативные решения и прототипы готовых инженерных и программных продуктов для реальных кейсов в пяти направлениях.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что в Тюмени стартовал XII форум «Инфотех», посвящённый поиску, внедрению и использованию IT-технологий для социально-экономического развития Тюменской области.