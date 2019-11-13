В Тюмени открылся XII форум «Инфотех-2019»

В Тюмени стартовал XII форум «Инфотех», посвящённый поиску, внедрению и использованию IT-технологий для социально-экономического развития Тюменской области, сообщает Nashgorod.ru.

Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Тюменской области.

На открытии форума состоялось награждение победителей областного чемпионата по программированию и робототехнике, а также лауреатов конкурса «Моя IT-идея».

Как отметил помощник полпреда России в УрФО Евгений Гурарий, Тюменская область является лидером по использованию новых цифровых технологий в России. По итогам форума Гурарий планирует провести работы по внедрению тюменского технологического ноу-хау в УрФО.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Nation News заявил о необходимости создания условий для развития российских IT-компаний.