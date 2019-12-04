В Москве начался снос кинотеатра «Соловей»

В Москве в среду, 4 декабря, начались работы по сносу кинотеатра «Соловей» на Красной Пресне.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время производятся работы по снятию металлического фасада здания.

Отмечается, что на последнем киносеансе в «Соловье» в воскресенье, 1 декабря, вечером состоялся просмотр фильма «Великий диктатор» Чарли Чаплина, который был показан на открытии большого зала кинотеатра 1 марта 1989 года.

Ранее сообщалось, что снос здания «Соловья» планируется начать в начале декабря.

Осенью 2018 года стало известно о получении АО «Киноцентр» разрешения на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, владение 15, где расположен киноцентр.

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по градостроительной политике, архитектуре и строительству Пётр Кудрявцев прокомментировал RT ситуацию с возможной перестройкой «Соловья».