Снос кинотеатра «Соловей» в Москве начнётся в декабре

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Снос здания кинотеатра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве планируется начать в начале декабря.
Снос кинотеатра «Соловей» в Москве начнётся в декабре
  • © РИА Новости

«Вся разрешительная документация получена. Старт демонтажных работ запланирован на начало декабря», — приводит РИА Новости сообщение представителя АО «Киноцентр».

Отмечается, что общая площадь кинозалов и реабилитационного центра в новом здании составит около шести тысяч квадратных метров.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты Москвы по градостроительной политике, архитектуре и строительству Пётр Кудрявцев прокомментировал RT ситуацию с возможной перестройкой киноцентра «Соловей» на Красной Пресне.

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