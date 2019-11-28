Снос кинотеатра «Соловей» в Москве начнётся в декабре

Снос здания кинотеатра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве планируется начать в начале декабря.

«Вся разрешительная документация получена. Старт демонтажных работ запланирован на начало декабря», — приводит РИА Новости сообщение представителя АО «Киноцентр».

Отмечается, что общая площадь кинозалов и реабилитационного центра в новом здании составит около шести тысяч квадратных метров.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты Москвы по градостроительной политике, архитектуре и строительству Пётр Кудрявцев прокомментировал RT ситуацию с возможной перестройкой киноцентра «Соловей» на Красной Пресне.