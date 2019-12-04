В Петербурге пройдёт фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»

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В Санкт-Петербурге с 12 по 17 декабря пройдёт третий Международный театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская», сообщают «Невские новости».
В Петербурге пройдёт фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»
  • РИА Новости

Как уточняют организаторы фестиваля, в этом году центром внимания смотра станет большая лабораторная работа, в рамках которой режиссёры из России, Венгрии, Литвы, Азербайджана, Польши и Японии представят эскизы спектаклей по пьесам национальных авторов.

В основную программу фестиваля вошли работы молодых режиссёров, документальные спектакли и яркие театральные эксперименты. Мероприятия пройдут в пространствах Санкт-Петербургского театра «Мастерская», «ЛенДока», Музея Достоевского и Дома актёра.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что семь тысяч актёров школьных и студенческих театров Приволжского федерального округа стали участниками фестиваля «Театральное Приволжье».

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