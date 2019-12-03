В десяти регионах ЦФО объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности во вторник, 3 декабря, в связи с образованием гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, потенциально опасные метеоусловия прогнозируются в Москве до 09:00 6 декабря. В Белгородской, Владимирской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях предупреждение о гололедице действует до среды, 4 декабря.

Кроме того, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской, Ивановской, и Тамбовской областях до четверга, 5 декабря, а в Воронежской — до 18:00 3 декабря.

Ранее ЦОДД предупредил водителей Москвы об осложнении движения на дорогах города из-за снега и гололедицы.