В «Зарядье» покажут балет «Щелкунчик»

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Балет-опера-сказка «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского будет представлена в «Зарядье» с 1 по 8 января, сообщает сайт «Москва 24».
В «Зарядье» покажут балет «Щелкунчик»
  • Pixabay

В постановке заняты ведущие солисты московских театров. Над созданием спектакля работали балетмейстер Анна Абалихина, дирижёр Филипп Чижевский, художник по костюмам Андрей Бартенев, художник-сценограф Павел Каплевич и режиссёр Нина Чусова.

«Щелкунчик» в «Зарядье» — это и опера, и балет, и цирковое шоу. Это сказка, лёгкая для восприятия даже самыми маленькими детьми!» — рассказала Нина Чусова.

По замыслу организаторов, в фойе концертного зала «Зарядье» зрителей будут встречать фокусники и персонажи сказки «Щелкунчик».

Ранее портал Nation News сообщал, что на исторической сцене Государственного Эрмитажа состоялась премьера мистической оперы «Ленора».

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