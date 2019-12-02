Последний в 2019 году «День без турникетов» пройдёт 5 — 7 декабря в Москве

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Последняя в 2019 году акция «День без турникетов» состоится 5 — 7 декабря в российской столице, сообщает сайт «Москва 24».
Последний в 2019 году «День без турникетов» пройдёт 5 — 7 декабря в Москве
  • © mos.ru

Её посвятят телевидению.

«Участники мероприятия увидят, что происходит за кадром: познакомятся с техническими особенностями работы телекомпаний и специальных студий, научатся киномастерству, узнают, как выходить в прямой эфир и создавать сюжеты», — заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В частности, запланирована экскурсия по комплексу телеканала RT. Преподаватели Научно-исследовательского института нормальной физиологии имени Анохина РАМН покажут научно-популярный лекторий, а конструкторское бюро Man and Technologies Lab расскажет о специальности промышленного дизайнера, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что первую осеннюю акцию «День без турникетов» в Москве посетили около 5000 человек.

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