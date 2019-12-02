В Московской области прошло шествие Дедов Морозов

В подмосковной Электростали в преддверии старта проекта «Зима в Подмосковье» состоялось праздничное шествие Дедов Морозов, сообщает телеканал «360».

В шествии приняли участие несколько тысяч человек в карнавальных костюмах — мужчины, женщины и даже целые семьи новогодних героев. Главным требованием было праздничное настроение.

По традиции жителей Электростали поздравил с наступающим праздником главный Дед Мороз. Он пожелал всем праздничного настроения и успехов во всех начинаниях.

Ранее руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский в беседе с порталом Newinform рассказал, откуда будут запускать высотные фейерверки на Новый год.