У побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в водах Тихого океана в 41 км к югу от гватемальского муниципалитета Чамперико.

Очаг залегал на глубине 47,6 км.

Данных о разрушениях и жертвах не приводится.

26 ноября недалеко от албанской столицы Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Как сообщала газета Koha Jone со ссылкой на Минобороны Албании, в результате стихийного бедствия погибли 48 человек, ещё 790 пострадали.