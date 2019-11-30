У побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6

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У побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
У побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6
  • РИА Новости

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в водах Тихого океана в 41 км к югу от гватемальского муниципалитета Чамперико. 

Очаг залегал на глубине 47,6 км.

Данных о разрушениях и жертвах не приводится.

26 ноября недалеко от албанской столицы Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Как сообщала газета Koha Jone со ссылкой на Минобороны Албании, в результате стихийного бедствия погибли 48 человек, ещё 790 пострадали.

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