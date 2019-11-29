Спасатели предупредили о гололёде в Башкирии

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Спасатели рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие сутки, передаёт Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
Спасатели предупредили о гололёде в Башкирии
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

По прогнозу республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 30 ноября, местами возможны небольшие осадки в виде снега и мороси, гололёд. Также ожидается сильный ветер.

Как напомнили в ведомстве, с перепадом температуры увеличивается число уличных травм и чрезвычайных ситуаций, связанных с гололёдом. Водителей и пешеходов призвали соблюдать осторожность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.

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