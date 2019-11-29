В Петербурге пройдёт премьера спектакля-симуляции «Длинные волны»

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В Санкт-Петербурге 6 декабря состоится премьера театральной постановки «Длинные волны» без участия актёров, но с искусственным интеллектом, секретной лабораторией и вином, сообщают «Невские новости».
В Петербурге пройдёт премьера спектакля-симуляции «Длинные волны»
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Как обещают организаторы мероприятия, спектакль покажут в квартире одного из старинных домов города.

Режиссёр Виктор Вилисов и команда «ОПГ Добрых Дел» планируют удивить зрителей. По задумке создателей, они останутся в квартире одни, окружённые голосами из подземного научного центра, где искусственный интеллект обучают человеческим эмоциям.

В спектакле заняты Саша Старость, Вова Андрианов и Маша Слоева, а также номинант премии «Золотая маска» художник по свету Илья Пашнин.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 30 ноября состоится премьера оперетты «Зимний вечер в Шамони».

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