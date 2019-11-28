В Подмосковье запустят общественный прокат велосипедов

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В Московской области запустят общественный прокат «Велобайк», сообщает телеканал «360».
В Подмосковье запустят общественный прокат велосипедов
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Он появится по инициативе регионального Минэкологии. Главная цель — сократить транспортный поток, уменьшить количество выбросов выхлопных газов и предоставить гражданам удобный и экологичный транспорт для кратковременных поездок.

В пилотном режиме сервис заработает в Балашихе, Красногорске, Подольске и Химках.

Как отметил первый заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Владислав Холодков, такая система уже запущена в 55 странах и 800 городах мира.

«Нам она интересна в первую очередь как альтернатива автомобилю. Мало кто знает, что среднестатистический автомобиль выбрасывает в год около 195 кг загрязняющих веществ, в том числе окиси углерода, окислов азота, двуокиси серы, бензапирена, тяжёлых металлов и других», — заявил он.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о фестивале «Велоночь» в Севастополе.

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