В Подмосковье запустят общественный прокат велосипедов

В Московской области запустят общественный прокат «Велобайк», сообщает телеканал «360».

Он появится по инициативе регионального Минэкологии. Главная цель — сократить транспортный поток, уменьшить количество выбросов выхлопных газов и предоставить гражданам удобный и экологичный транспорт для кратковременных поездок.

В пилотном режиме сервис заработает в Балашихе, Красногорске, Подольске и Химках.

Как отметил первый заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Владислав Холодков, такая система уже запущена в 55 странах и 800 городах мира.

«Нам она интересна в первую очередь как альтернатива автомобилю. Мало кто знает, что среднестатистический автомобиль выбрасывает в год около 195 кг загрязняющих веществ, в том числе окиси углерода, окислов азота, двуокиси серы, бензапирена, тяжёлых металлов и других», — заявил он.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о фестивале «Велоночь» в Севастополе.