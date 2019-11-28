Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе

Спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Севастополе в ближайшие дни.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В связи с прохождением фронтальных разделов атлантического циклона местами возможны сильные дожди, сильный ветер — ночью южный, днём юго-западный, до 12—17 м/с.

В пятницу, 29 ноября, температура воздуха составит +9...+11 ˚С ночью, +13...+15 ˚С днём.

В субботу, 30 ноября, прогнозируется +9...+11 ˚С ночью, +11…+13 ˚С днём.

В ведомстве призвали соблюдать правила безопасного поведения во время непогоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.