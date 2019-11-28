Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
В связи с прохождением фронтальных разделов атлантического циклона местами возможны сильные дожди, сильный ветер — ночью южный, днём юго-западный, до 12—17 м/с.
В пятницу, 29 ноября, температура воздуха составит +9...+11 ˚С ночью, +13...+15 ˚С днём.
В субботу, 30 ноября, прогнозируется +9...+11 ˚С ночью, +11…+13 ˚С днём.
В ведомстве призвали соблюдать правила безопасного поведения во время непогоды.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.