Спасатели предупредили о гололёде и морозе до -18 °С в Башкирии

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Башкирии 28 и 29 ноября, сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о гололёде и морозе до -18 °С в Башкирии
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Ожидаются гололедица и гололёд. Как отметили в ведомстве, при такой погоде возрастает число уличных травм и происшествий. Граждан призвали проявлять осторожность.

В пятницу прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -6...-11 °С, местами -13...-18 °С. Днём будет -2... -7 °С.

Также стало известно о погоде в Татарстане. 29 ноября в республике ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Скорость ветра при порывах может достигать 14 м/с, передаёт Inkazan.ru со ссылкой на сайт регионального МЧС. На дорогах — гололедица.

Ночью похолодает до -7...-12 °С. Днём ожидается -1...-6 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.

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