В Мурманской области пройдёт Фестиваль света

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В городе Полярные Зори с 20 по 22 декабря состоится первый в Мурманской области Фестиваль света, сообщают «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт мероприятия.
В Мурманской области пройдёт Фестиваль света
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В программе фестиваля — экскурсия в зимнюю сказку, выставка световых инсталляций, катание на светящихся ватрушках, ярмарка, квесты, а также мастер-классы от светодизайнеров.

Как уточняется на сайте мероприятия, фестиваль света призван собрать за полярным кругом туристов и профессионалов и продемонстрировать, как меняет жизнь светодизайн.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Дмитрове 7 декабря пройдёт фестиваль «Спорт! Снег! Смех!», который даст старт горнолыжному сезону в Подмосковье.

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