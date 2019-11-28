В Мурманской области пройдёт Фестиваль света
- @svetfest_pz
В программе фестиваля — экскурсия в зимнюю сказку, выставка световых инсталляций, катание на светящихся ватрушках, ярмарка, квесты, а также мастер-классы от светодизайнеров.
Как уточняется на сайте мероприятия, фестиваль света призван собрать за полярным кругом туристов и профессионалов и продемонстрировать, как меняет жизнь светодизайн.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Дмитрове 7 декабря пройдёт фестиваль «Спорт! Снег! Смех!», который даст старт горнолыжному сезону в Подмосковье.