Синоптики предупредили о «ледяном панцире» на дорогах Москвы

«Ледяной панцирь» толщиной до 2 см образуется на дорогах в Москве в ночь на воскресенье, 1 декабря, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Очень сильный ледяной панцирь в воскресенье, это 10—20 миллиметров льда, то есть 2 сантиметра. Это уже не лёгкая наледь, а хорошая гололедица», — отметил он.

Ранее «жёлтый» уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы. Уточняется, что предупреждение будет действовать с 21:00 28 ноября до 21:00 30 ноября.

Также «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в четверг, 28 ноября, ожидается 0 °С.