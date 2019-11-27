В музеях Московского Кремля рассказали о выставке в честь Петра I

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В музеях Московского Кремля стартует проект «Пётр. Первый. Коллекционер. Исследователь. Художник», приуроченный к 350-летию Петра I. Куратор Ольга Дмитриева в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, которая открывается в пятницу, 29 ноября.
В музеях Московского Кремля рассказали о выставке в честь Петра I
  • РИА Новости

Участниками проекта стали музей «Зелёные своды» (Дрезден), Музей истории Амстердама, Национальный морской музей (Гринвич), Государственный Эрмитаж, Военно-морской музей (Санкт-Петербург), Кунсткамера, музей-усадьба «Кусково», а также российские архивы и библиотеки.

«Мы сосредоточились на тех коллекциях, которые он видел в первом путешествии. Наряду с «Зелёными сводами» в Дрездене это, конечно, Хофбург в Вене, дворцы и художественные коллекции Вильгельма III Оранского в Англии и Голландии», — заявила Дмитриева.

По её словам, коллекция «Зелёных сводов» пользовалась общеевропейской славой, и для Петра I намерение Августа Сильного превратить её в открытый для публики музей было вдохновляющим примером.

«Мы покажем маскарадное платье Екатерины I, в котором она танцевала на балу в честь Ништадтского мира. Этот маскарад, как и триумфальные процессии, был частью празднеств, посвящённых победе в Северной войне», — сказала Дмитриева.

Она отметила, что костюм амазонки — это не коронационные одежды, но личным указом Пётр I отправил наряд в Оружейную палату, чтобы сохранить как память о торжестве в честь победы и мира.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.

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