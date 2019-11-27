Выставка Питера Рубенса откроется 30 ноября в Ижевске

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Выставка работ Питера Пауля Рубенса начнёт работу 30 ноября в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Выставка Питера Рубенса откроется 30 ноября в Ижевске
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Выставка продлится до 26 января. Она посвящена 400-летию создания картины «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Именно эта работа станет центром экспозиции.

Кроме того, будут представлены гравюры, созданные при непосредственном участии художника.

Также среди экспонатов — цикл гравюр «Жизнь Марии Медичи».

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.

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