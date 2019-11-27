В Московском Кремле рассказали о новой выставке, посвящённой императору Петру I

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Заместитель генерального директора музеев Московского Кремля доктор исторических наук Ольга Дмитриева рассказала газете «Известия» о новой выставке «Пётр I. Коллекционер, исследователь, художник», которая откроется в конце ноября.
В Московском Кремле рассказали о новой выставке, посвящённой императору Петру I
  • РИА Новости

По её словам, экспозиция приурочена сразу к нескольким важным датам — 300-летию победы России в Северной войне и провозглашению империи, 350-летию со дня рождения Петра и 330-летию начала его самостоятельного правления. 

«Мы с самого начала отдавали себе отчёт, что не в состоянии рассказать обо всём, что сделал Пётр I. Для этого понадобилось бы, наверное, несколько десятков таких выставок. Поэтому мы сосредоточились на том, что широкой публике известно значительно хуже, нежели преобразования в области военного дела и государственного строительства, — на культуре. Мы попытались проникнуть в интеллектуальный мир Петра и постарались понять, каким образом он пришёл к осознанию необходимости реформ», — пояснила Дмитриева.

Она также добавила, что выставка покажет царя-реформатора как знатока искусств, покровителя наук и как самостоятельную творческую личность, которая эволюционировала со временем и развитие которой дало толчок к переменам в России.

В экспозицию войдут экспонаты из музеев Кремля, Эрмитажа, Петергофа, Кунсткамеры, библиотеки и архива Академии наук, РГАДА, а также из Дрездена, Амстердама и Гринвича.

Ранее Karelinform.ru сообщал, что в Музее изобразительных искусств Республики Карелия в Петрозаводске открылась выставка «Четыре шедевра Русского музея».

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