Выставка «Четыре шедевра Русского музея» открылась в Карелии
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Посетить экспозицию можно до 12 января.
Из Санкт-Петербурга привезли портрет российского историка, этнографа и публициста Николая Костомарова работы Константина Маковского.
На втором портрете представлена Мария Морозова — мать купца и мецената Саввы Морозова. Автор картины — Валентин Серов.
Ещё два полотна созданы Иваном Крамским. Это портреты солистки Мариинского театра Елизаветы Лавровской и художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.