Выставка «Четыре шедевра Русского музея» открылась в Карелии

Выставка «Четыре шедевра Русского музея» открылась в Музее изобразительных искусств Республики Карелия в Петрозаводске, сообщает Karelinform.ru.

Посетить экспозицию можно до 12 января.

Из Санкт-Петербурга привезли портрет российского историка, этнографа и публициста Николая Костомарова работы Константина Маковского.

На втором портрете представлена Мария Морозова — мать купца и мецената Саввы Морозова. Автор картины — Валентин Серов.

Ещё два полотна созданы Иваном Крамским. Это портреты солистки Мариинского театра Елизаветы Лавровской и художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.