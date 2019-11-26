В московском метро выставили 150 репродукций картин с экспозиции «Память поколений»

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В Московском метрополитене выставили 150 репродукций картин с экспозиции «Память поколений» в ЦВЗ «Манеж». Работы посвящены теме Великой Отечественной войны, сообщает сайт «Москва 24».
В московском метро выставили 150 репродукций картин с экспозиции «Память поколений»
  • РИА Новости

Постеры можно увидеть в переходах между станциями «Чеховская», «Тверская», «Пушкинская», «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Новослободская» и «Менделеевская».

Это репродукции Гелия Коржева, Юрия Пименова, Дмитрия Жилинского, Александра Дейнеки, Евгения Вучетича и других художников.

«Мы хотели показать самые яркие произведения с выставки, чтобы заинтересовать спешащих на работу людей и пробудить у них желание продолжить знакомство с подлинными шедеврами отечественного искусства, собранными из 32 городов России, непосредственно на экспозиции «Память поколений», — заявил организатор выставки Иван Есин.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.

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