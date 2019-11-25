Умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец

В Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался советский писатель и диссидент Михаил Хейфец. Об этом сообщил израильский «9-й канал» со ссылкой на его дочь.

Уточняется, что Хейфец страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.

Писатель родился в 1934 году в Ленинграде. Его книги печатались в журналах «Советский писатель» и «Молодая гвардия». Хейфец был близким другом Иосифа Бродского, Льва Лосева и других литераторов 1960—70-х годов.

В 1980 году после четырёх лет колонии и двух лет поселения по статье об антисоветской пропаганде и агитации он уехал из СССР в Израиль, где продолжил литературную работу.

27 октября в Британии умер советский диссидент Владимир Буковский.