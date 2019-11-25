Умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец

Короткая ссылка
В Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался советский писатель и диссидент Михаил Хейфец. Об этом сообщил израильский «9-й канал» со ссылкой на его дочь.
Умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец
  • © kino-teatr.ru

Уточняется, что Хейфец страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.

Писатель родился в 1934 году в Ленинграде. Его книги печатались в журналах «Советский писатель» и «Молодая гвардия». Хейфец был близким другом Иосифа Бродского, Льва Лосева и других литераторов 1960—70-х годов.

В 1980 году после четырёх лет колонии и двух лет поселения по статье об антисоветской пропаганде и агитации он уехал из СССР в Израиль, где продолжил литературную работу.

27 октября в Британии умер советский диссидент Владимир Буковский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить