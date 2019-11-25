Музейный фестиваль открывается в Оренбурге
- Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей / © wikipedia.org
Его участниками стали 38 музеев региона — и государственные, и муниципальные.
В качестве гостей приедут представители Актюбинского областного историко-краеведческого музея, Республиканского музея Боевой Славы Министерства культуры Республики Башкортостан, Челябинского государственного института культуры.
Запланировано вручение премий регионального правительства в музейной сфере. Также будут награждены победители областного конкурса «Во имя Великой Победы».
Кроме того, программа включает Дорофеевские краеведческие чтения.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о выставке молодых художников в Ставропольском крае.