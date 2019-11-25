Музейный фестиваль открывается в Оренбурге

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Музейный фестиваль начинает работу в Оренбурге. Он проходит с 25 по 27 ноября, сообщает RIA56.
Музейный фестиваль открывается в Оренбурге
  • Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей / © wikipedia.org

Его участниками стали 38 музеев региона — и государственные, и муниципальные.

В качестве гостей приедут представители Актюбинского областного историко-краеведческого музея, Республиканского музея Боевой Славы Министерства культуры Республики Башкортостан, Челябинского государственного института культуры.

Запланировано вручение премий регионального правительства в музейной сфере. Также будут награждены победители областного конкурса «Во имя Великой Победы».

Кроме того, программа включает Дорофеевские краеведческие чтения.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о выставке молодых художников в Ставропольском крае.

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