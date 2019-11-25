Книга Симоньян «Чёрные глаза» стала лидером продаж за неделю

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Сборник рассказов главного редактора RT Маргариты Симоньян «Чёрные глаза» возглавил список самых популярных книг за неделю среди покупателей «Библио-Глобуса».
Книга Симоньян «Чёрные глаза» стала лидером продаж за неделю
  • © RT

Из информации на сайте торговой сети следует, что книга стала самой продаваемой в разделе «Художественная литература» за период с 11 по 17 ноября.

Она обошла в списке лидеров продаж новую книгу писателя Виктора Пелевина «Искусство лёгких касаний» и роман француза Мишеля Уэльбека «Серотонин».

11 ноября в Москве состоялась презентация сборника. В ходе мероприятия Симоньян со сцены зачитала отрывки из книги.

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