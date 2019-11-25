Книга Симоньян «Чёрные глаза» стала лидером продаж за неделю
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Из информации на сайте торговой сети следует, что книга стала самой продаваемой в разделе «Художественная литература» за период с 11 по 17 ноября.
Она обошла в списке лидеров продаж новую книгу писателя Виктора Пелевина «Искусство лёгких касаний» и роман француза Мишеля Уэльбека «Серотонин».
Ущипните меня, пожалуйста. Пока Тигран не видит. pic.twitter.com/a4DGJz9Gng— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 24, 2019
11 ноября в Москве состоялась презентация сборника. В ходе мероприятия Симоньян со сцены зачитала отрывки из книги.