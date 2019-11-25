В Доме музыки представят сказку «Операция «Новый год» в Простоквашино»

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В дни зимних школьных каникул на сцене Светлановского зала Дома музыки пройдёт премьера сказки «Операция «Новый год» в Простоквашино», сообщает сайт «Москва 24».
В Доме музыки представят сказку «Операция «Новый год» в Простоквашино»
  • © wikimedia.org

Зрителей ждёт театрализованное музыкальное представление с загадками и головоломками для детей и взрослых. Главными действующими лицами станут популярные персонажи из мультфильма про деревню Простоквашино — Дядя Фёдор, кот Матроскин, почтальон Печкин и пёс Шарик. В новой сказке к ним присоединятся пришельцы из далёкой-далёкой галактики, а также Дед Мороз и Снегур.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в 17 московских парках с 25 ноября по 8 декабря будут работать почтовые ящики Деда Мороза.

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