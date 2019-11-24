Пушков прокомментировал заявление о «травле» Ротару

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора народной артистки СССР Софии Ротару о существовании заказа на критику в адрес певицы.

«Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет», — написал Пушков в своём Twitter.

Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет. Но у нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 ноября 2019 г.

Сенатор отметил, что в России «не очень рады» Ротару.

«У нас устали от гастролёров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома клянут её почём зря», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил о заказном характере критики в адрес певицы.