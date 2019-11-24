Пушков прокомментировал заявление о «травле» Ротару
«Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет», — написал Пушков в своём Twitter.
Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет. Но у нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 ноября 2019 г.
Сенатор отметил, что в России «не очень рады» Ротару.
«У нас устали от гастролёров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома клянут её почём зря», — добавил он.
Ранее URA.RU сообщало, что концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил о заказном характере критики в адрес певицы.