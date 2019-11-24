Пушков прокомментировал заявление о «травле» Ротару

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора народной артистки СССР Софии Ротару о существовании заказа на критику в адрес певицы.

«Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет», — написал Пушков в своём Twitter.

Сенатор отметил, что в России «не очень рады» Ротару.

«У нас устали от гастролёров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома клянут её почём зря», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил о заказном характере критики в адрес певицы.

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