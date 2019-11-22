В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал планы певицы и народной артистки СССР Софии Ротару выступить на российской сцене.

«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так», — цитирует сенатора РИА Новости.

Он отметил, что ряд зарубежных исполнителей могут критиковать страну, «но, когда нужно заработать, едут в Россию».

Рязанский считает, что у Минкультуры должен быть «инструмент влияния» на таких артистов, но это не надо превращать в составление чёрных списков.

По его мнению, в подобной ситуации следует узнать мнение зрителей.

Ранее стало известно, что Ротару станет хедлайнером фестиваля «Легенды «Ретро FM».

С 1973 года певица участвовала в программе «Песня года», но в прошлом году отменила выступление после введения на Украине военного положения.