Умерла актриса Асунсьон Балагер

Испанская актриса Асунсьон Балагер умерла на 95-м году жизни.

Об этом сообщает El Mundo.

Отмечается, что она скончалась из-за полиорганной недостаточности в населённом пункте Серседилья.

Как указывает издание, актриса снялась в ряде фильмов и сериалов, включая «Гранд отель», «Красные браслеты» и «Тайны Лауры». Она была обладательницей множества наград, а также являлась пожизненным президентом жюри премии Paco Rabal Award.

Ранее в Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.