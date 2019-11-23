Умерла актриса Асунсьон Балагер

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Испанская актриса Асунсьон Балагер умерла на 95-м году жизни.
Умерла актриса Асунсьон Балагер
  • Reuters

Об этом сообщает El Mundo.

Отмечается, что она скончалась из-за полиорганной недостаточности в населённом пункте Серседилья.

Как указывает издание, актриса снялась в ряде фильмов и сериалов, включая «Гранд отель», «Красные браслеты» и «Тайны Лауры». Она была обладательницей множества наград, а также являлась пожизненным президентом жюри премии Paco Rabal Award.

Ранее в Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.

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