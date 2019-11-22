Влад Лисовец прокомментировал ситуацию с закрытием шоу Victoriaʼs Secret

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Стилист и телеведущий Влад Лисовец в беседе с Nation News оценил сообщения о закрытии шоу Victoriaʼs Secret.
Влад Лисовец прокомментировал ситуацию с закрытием шоу Victoriaʼs Secret
  • РИА Новости

По его мнению, такие шоу уже устарели и сохраняют интерес только для фанатов бренда.

«Дизайнеры создают новые формы презентаций, чтобы остаться актуальными и современными. Все эти праздники с шоу и блёстками потихонечку отходят — во всё внедряются современные технологии. Презентовать коллекцию нужно более современно, с учётом экологии, технологий и других факторов. На мой взгляд, это не пиар-акция — всё говорит о том, что бренд хочет выглядеть современно», — отметил он.

По словам Лисовца, таким образом Victoriaʼs Secret пытается воспитывать свою аудиторию и это может служить примером изменений в мире моды.

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