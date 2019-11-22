Основная часть архива Колчака выкуплена в Париже для музея в Москве

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Большинство материалов из коллекционного собрания адмирала Александра Колчака выкуплено на средства меценатов в ходе торгов в аукционном доме Drouot в Париже для Дома русского зарубежья имени Солженицына и Государственного архива России. Документы планируется представить общественности на выставке в 2020 году.
Основная часть архива Колчака выкуплена в Париже для музея в Москве
  • ©tessier-sarrou.com

«В Париже состоялся аукцион по продаже уникального архива Колчака, в котором принял участие директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин. На средства меценатов подавляющая часть лотов выкуплена», — сообщили в пресс-службе московского музея.

Часть документов также будет храниться в российских частных собраниях.

Среди выкупленных на аукционе документов — переписка Колчака с женой, а также материалы по истории российского флота рубежа XIX—XX веков и часть семейного архива известных флотоводцев России.

По информации аукционного дома Drouot, 389 лотов архива Колчака были проданы за €3 млн.

Ранее RT писал, что депутат Госдумы Василий Власов направил официальный запрос в Министерство культуры России о выделении средств на покупку архива Колчака на торгах во Франции. 

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