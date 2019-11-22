Основная часть архива Колчака выкуплена в Париже для музея в Москве
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«В Париже состоялся аукцион по продаже уникального архива Колчака, в котором принял участие директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин. На средства меценатов подавляющая часть лотов выкуплена», — сообщили в пресс-службе московского музея.
Часть документов также будет храниться в российских частных собраниях.
Среди выкупленных на аукционе документов — переписка Колчака с женой, а также материалы по истории российского флота рубежа XIX—XX веков и часть семейного архива известных флотоводцев России.
По информации аукционного дома Drouot, 389 лотов архива Колчака были проданы за €3 млн.
Ранее RT писал, что депутат Госдумы Василий Власов направил официальный запрос в Министерство культуры России о выделении средств на покупку архива Колчака на торгах во Франции.