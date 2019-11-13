Минкультуры просят выделить деньги на покупку в Париже архива Колчака

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо (копия есть в распоряжении RT) в Министерство культуры России с просьбой выделить средства на покупку архива адмирала Александра Колчака. Коллекционное собрание знаменитого российского военачальника и государственного деятеля будет выставлено на продажу 21 ноября в парижском аукционном доме Drouot.

В обращении, адресованном министру культуры Владимиру Мединскому, законодатель, ссылаясь на данные СМИ, отмечает, что 21 ноября во французской столице продадут с молотка архив одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны адмирала Александра Колчака.

Собрание насчитывает около трёхсот лотов: письма, книги, фотографии и другие артефакты, которые, как указывает Власов, представляют историческую ценность для России.

«Подобные коллекции должны находиться в отечественных музеях, а не храниться у частных коллекционеров. Со своей стороны опасаюсь, что данный бесценный архив навсегда станет утраченным для будущих поколений», — сказано в тексте обращения.

Чтобы вернуть архив в Россию, Власов попросил Министерство культуры изыскать необходимые средства на его приобретение.

Отмечается, что средства, необходимые для участия в аукционе, можно позаимствовать из субсидий на отечественные кинофильмы, которые, по мнению парламентария, не обладают такой культурной и исторической ценностью, как документы Колчака.

В марте этого года стало известно, что на 86-м году жизни скончался проживавший в Париже внук адмирала Колчака Александр Ростиславович Колчак.