В парках Москвы появятся почтовые ящики Деда Мороза
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В частности, ящики появятся в парке Горького, Саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», а также в Воронцовском парке, в парках «Красная Пресня», «Садовники», Бабушкинском парке, в ландшафтном парке «Митино».
Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, почтовые ящики будут отличаться необычным декором, похожим на гжельскую роспись, и надписями: «Почта Деда Мороза».
«Для того чтобы волшебник узнал о ваших пожеланиях, нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт, а на конверте указать своё имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, кому предназначается послание», — пояснили в пресс-службе Мосгорпарка.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани 23 ноября состоится шествие Дедов Морозов.