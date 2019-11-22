В парках Москвы появятся почтовые ящики Деда Мороза

В 17 московских парках с 25 ноября по 8 декабря будут работать почтовые ящики Деда Мороза, где каждый желающий сможет оставить своё послание, сообщает телеканал «360».

В частности, ящики появятся в парке Горького, Саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», а также в Воронцовском парке, в парках «Красная Пресня», «Садовники», Бабушкинском парке, в ландшафтном парке «Митино».

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, почтовые ящики будут отличаться необычным декором, похожим на гжельскую роспись, и надписями: «Почта Деда Мороза».

«Для того чтобы волшебник узнал о ваших пожеланиях, нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт, а на конверте указать своё имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, кому предназначается послание», — пояснили в пресс-службе Мосгорпарка.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани 23 ноября состоится шествие Дедов Морозов.