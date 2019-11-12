Шествие Дедов Морозов пройдёт 23 ноября в Казани

Короткая ссылка
Шествие Дедов Морозов состоится 23 ноября в Казани, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Шествие Дедов Морозов пройдёт 23 ноября в Казани
  • РИА Новости

Среди главных гостей — российский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка, Байкальский Дед Мороз, Санта Клаус из Финляндии, Тол Бабай из Удмуртии, Матушка Зима, Девица Метелица и Кикимора Вятская.

24 ноября в селе Новый Кырлай пройдёт церемония открытия Леса чудес. Праздник приурочен к десятилетнему юбилею резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы.

Ранее, как передавало ФАН, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал о программе развития вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить