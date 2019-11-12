Шествие Дедов Морозов пройдёт 23 ноября в Казани

Шествие Дедов Морозов состоится 23 ноября в Казани, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Среди главных гостей — российский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка, Байкальский Дед Мороз, Санта Клаус из Финляндии, Тол Бабай из Удмуртии, Матушка Зима, Девица Метелица и Кикимора Вятская.

24 ноября в селе Новый Кырлай пройдёт церемония открытия Леса чудес. Праздник приурочен к десятилетнему юбилею резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы.

Ранее, как передавало ФАН, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал о программе развития вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.