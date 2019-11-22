Борис Эйфман рассказал об открытии в Петербурге Детского театра танца

Балетмейстер Борис Эйфман в беседе с газетой «Известия» рассказал об открытии нового Детского театра танца в Санкт-Петербурге.

«Этот балетный кластер занимает почти квартал на Петроградской стороне. Детский театр танца строился специально для наших учеников, чтобы дети могли выступать на прекрасно оснащённой сцене перед залом на 500 зрителей. Мы планируем проводить здесь конкурсы с фестивалями и показывать балетные спектакли. Будет серьёзная творческая жизнь», — рассказал он.

Детский театр танца станет частью единой системы, куда входят также Академия танца Бориса Эйфмана и общеобразовательная школа для ее воспитанников. Он разместился в четырёхэтажном здании, которое было перестроено по проекту архитектора Никиты Явейна.

Торжественное открытие прошло в формате гала-концерта, в котором приняли участие воспитанники Академии, а также ученики танцевальных школ Берлина и Пекина.

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