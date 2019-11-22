Борис Эйфман рассказал об открытии в Петербурге Детского театра танца

Короткая ссылка
Балетмейстер Борис Эйфман в беседе с газетой «Известия» рассказал об открытии нового Детского театра танца в Санкт-Петербурге.
Борис Эйфман рассказал об открытии в Петербурге Детского театра танца
  • © Театр балета Бориса Эйфмана
  • vk.com

«Этот балетный кластер занимает почти квартал на Петроградской стороне. Детский театр танца строился специально для наших учеников, чтобы дети могли выступать на прекрасно оснащённой сцене перед залом на 500 зрителей. Мы планируем проводить здесь конкурсы с фестивалями и показывать балетные спектакли. Будет серьёзная творческая жизнь», — рассказал он.

Детский театр танца станет частью единой системы, куда входят также Академия танца Бориса Эйфмана и общеобразовательная школа для ее воспитанников. Он разместился в четырёхэтажном здании, которое было перестроено по проекту архитектора Никиты Явейна.

Торжественное открытие прошло в формате гала-концерта, в котором приняли участие воспитанники Академии, а также ученики танцевальных школ Берлина и Пекина.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выступлении Королевского национального балета Грузии в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить