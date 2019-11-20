На Российско-итальянском кинофестивале RIFF покажут ещё пять премьер

Короткая ссылка
В рамках Российско-итальянского кинофестиваля RIFF в Москве пройдут премьеры фильмов, которые скоро увидят жители более чем 30 городов России, сообщает газета «Известия».
На Российско-итальянском кинофестивале RIFF покажут ещё пять премьер
  • © оргкомитет RIFF

Помимо фильма закрытия, которым станет «Предатель» Марко Беллоккьо, эксперты назвали ещё несколько картин, в том числе «Познакомься с Софией», «Похититель певчих птиц», «Любовь моя», «Останемся друзьями» и «Неизвестная Италия. Матера — город из камня».

VI Российско-итальянский фестиваль художественного, документального и короткометражного кино RIFF завершится 24 ноября.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что международный кинофестиваль «Русское зарубежье» будет проходить с 7 по 14 ноября в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить