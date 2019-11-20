На Российско-итальянском кинофестивале RIFF покажут ещё пять премьер

В рамках Российско-итальянского кинофестиваля RIFF в Москве пройдут премьеры фильмов, которые скоро увидят жители более чем 30 городов России, сообщает газета «Известия».

Помимо фильма закрытия, которым станет «Предатель» Марко Беллоккьо, эксперты назвали ещё несколько картин, в том числе «Познакомься с Софией», «Похититель певчих птиц», «Любовь моя», «Останемся друзьями» и «Неизвестная Италия. Матера — город из камня».

VI Российско-итальянский фестиваль художественного, документального и короткометражного кино RIFF завершится 24 ноября.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что международный кинофестиваль «Русское зарубежье» будет проходить с 7 по 14 ноября в Москве.