На Российско-итальянском кинофестивале RIFF покажут ещё пять премьер
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Помимо фильма закрытия, которым станет «Предатель» Марко Беллоккьо, эксперты назвали ещё несколько картин, в том числе «Познакомься с Софией», «Похититель певчих птиц», «Любовь моя», «Останемся друзьями» и «Неизвестная Италия. Матера — город из камня».
VI Российско-итальянский фестиваль художественного, документального и короткометражного кино RIFF завершится 24 ноября.
Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что международный кинофестиваль «Русское зарубежье» будет проходить с 7 по 14 ноября в Москве.