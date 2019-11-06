Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» пройдёт 7—14 ноября в Москве

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Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» будет проходить с 7 по 14 ноября в Москве, сообщает «Утро.ру».
Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» пройдёт 7—14 ноября в Москве
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В программу вошли фильмы, посвящённые культурному и научному наследию русского зарубежья, истории Первой мировой войны, событиям 1917 года, Гражданской войне, жизни соотечественников за рубежом после изгнания и проблемам миграции в целом.

Всего можно будет увидеть 39 лент из 10 стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, США и Франции. Это как игровые, так и неигровые картины.

Также запланированы творческие встречи с представителями русского зарубежья, выставки.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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