Главный архитектор Москвы назвал «Зарядье» столичным Иерусалимом

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, насколько парк «Зарядье» вписался в жизнь города.
Главный архитектор Москвы назвал «Зарядье» столичным Иерусалимом
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам Кузнецова, проект «Зарядье» можно считать успешным: за два года парк принял около 23 млн посетителей, что точно соответствует прогнозам.

«По посещаемости, по продажам билетов мы видим, что интерес к парку не только не спадает, но даже растёт... «Прописка» парка в городе, мне кажется, успешно состоялась. Причём как-то это мгновенно случилось. У нас не было периода привыкания, с момента открытия очень много людей приходили — в первые дни вообще был ажиотажный наплыв, когда казалось, что в метро в час пик находишься», — отметил архитектор в ходе беседы с RT на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По его словам, «Зарядье» работает в нормальном режиме, но интерес к нему не спадает, парк остаётся частью «программы must-do» как для москвичей, так и для приезжих.

Кузнецов подчеркнул, что любая связанная с парком новость приобретает общественный резонанс.

«Когда были резонансные новости, что что-то там разбили, вынесли растения и прочее, потом, при дальнейшем разбирательстве, выяснялось, что вообще ничего не случилось. Стёкла не били, растения все на месте. Я не говорю, что не было никаких осложнений, просто на самом деле даже доподлинно неизвестен их масштаб. Просто хочу сказать, насколько «Зарядье» стало таким московским Иерусалимом, пупом земли, до которого всем есть дело! И это здорово», — заключил архитектор.

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Ранее Кузнецов рассказал о превращении Москвы-реки в транспортную артерию.

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