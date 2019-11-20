Кузнецов рассказал о превращении Москвы-реки в транспортную артерию

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Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, на какой стадии находится превращение Москвы-реки в транспортную артерию города.
Кузнецов рассказал о превращении Москвы-реки в транспортную артерию
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«Если говорить формальным языком, стадия — проектная. Вообще, существуют некоторые проблемы с регулированием транспорта на реке, вопрос заселения берегов. Когда мы только начинали разрабатывать концепцию реки (которая сейчас уже полным ходом развивается, создаются новые набережные), то много говорили о том, что эффективная работа реки невозможна без заселения берегов», — отметил архитектор в ходе беседы с RT на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По словам Кузнецова, «техническая готовность» уже есть: архитекторы занимаются причалами, что-то уже в работе. Так, на набережной Марка Шагала в Даниловском районе в настоящее время сооружается новая инфраструктура, в том числе причальная.

«Когда случится полноценный запуск этой регулярной транспортной артерии, многое будет связано с наблюдениями за заселением берегов. Главное, чтобы эта инфраструктура была загруженной, иначе её нет смысла делать», — отметил он.

Точная дата завершения работ и стоимость поездок по Москве-реке пока не ясны, однако уже известно, что пассажиры смогут воспользоваться картой «Тройка».

  • Сергей Кузнецов о превращении Москвы-реки в транспортную артерию

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