Приостановлена аккредитация экспертов, нашедших в песнях Крида сатанизм

Роскомнадзор приостановил на 120 дней аккредитацию экспертов, которые проводили анализ творчества музыканта Егора Крида.

«Роскомнадзор приостановил на 120 дней действие аттестатов об аккредитации специалистов, проводивших экспертизу песен Егора Крида. Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции. Соответствующий приказ был подписан в понедельник, 18 ноября 2019 года, руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что документом приостанавливается аккредитация трёх экспертов — Е.Ю. Шабалиной, Т.Н. Симоновой и А.П. Волковой, по истечении указанного срока будет решаться вопрос об окончательном лишении их аккредитации.

Ранее, как отмечает РИА Новости, на сайте Роскомнадзора появилась экспертиза творчества Крида.

В ней эксперты организации «Национальный совет социальной информации» назвали исполнителя «ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи».

Его творчество они посчитали направленным на отрицание семейных ценностей, что «равносильно убийству русского самосознания, а значит, всего народа», в связи с чем призвали запретить распространение информации о его выступлениях для несовершеннолетних.

Вместе с тем ими утверждалась антироссийская идеологическая ориентация певца ввиду его татуировок.

Позже экспертиза была удалена.

В ноябре 2018 года Генпрокурора попросили временно запретить рэп-концерты в России, отметив, что многие популярные среди молодёжи песни «открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине».