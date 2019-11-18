В Петербурге прошёл благотворительный гала-концерт «Звёзды Петербурга»

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В петербургском «Мюзик-Холле» состоялся гала-концерт «Звёзды Петербурга», посвящённый 130-летию Свято-Владимирской школы, сообщает Nation News.
В Петербурге прошёл благотворительный гала-концерт «Звёзды Петербурга»
  • РИА Новости

В гала-концерте приняли участие звёзды мирового театра, солисты, премьеры и примы-балерины Мариинского и Михайловского театров. Они исполнили отрывки из всемирно известных балетов. Специальным гостем программы стала Муниципальная консерватория танца Хосе Уруниела (Витория-Гастейс, Испания).

Организатором благотворительного вечера выступила некоммерческая организация «Центр поддержки социально-культурных инициатив» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Министерства культуры России. Все вырученные денежные средства направят на улучшение материально-технической базы Свято-Владимирской школы.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Государственном Кремлёвском дворце 1 декабря пройдёт гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью».

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