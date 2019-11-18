Слащёва рассказала о работе на «Союзмультфильме» автора Чебурашки в стиле «Игры престолов»

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва рассказала о работе на киностудии художника из Сыктывкара Прокопия Уляшова.

Уляшов прославился в интернете и был приглашён в «Союзмультфильм» в качестве специалиста по продвижению после того, как опубликовал в сети изображения персонажей из советских мультфильмов в образах героев сериала «Игра престолов».

«Прокопий Уляшов действительно приехал и с сентября приступил к работе на киностудии «Союзмультфильм». Мы очень этому рады. Он невероятно креативный и талантливый человек», — отметила Слащёва в ходе беседы с RT на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Глава киностудии подчеркнула, что Уляшову не предложили работу художником-аниматором, потому как он таковым не является.

«Он визуалист, визионер. Видит новые образы, видит невероятное визуальное воплощение наших классических персонажей вот в таких очень своеобразных видах и образах. Именно этим он и занимается, работает в отделе маркетинга и занимается визуализацией наших персонажей и придумыванием им новой жизни, их популяризацией», — пояснила Слащёва.

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