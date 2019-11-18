В «Союзмультфильме» рассказали о главных достижениях киностудии за год

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва рассказала о трёх главных достижениях киностудии за 2019 год.

«Знаете, всегда хочется назвать больше, чем три, но я попробую три», — сказала Слащёва в ответ на просьбу корреспондента RT на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Первым пунктом глава киностудии назвала приближение к успешному завершению производства стартовых сезонов (по 26 серий каждый) проектов «Простоквашино» и «Оранжевая корова».

«Проекты были запущены всего-навсего в 2017 году. Сейчас 2019-й, и они не только уже сделаны, но и успешно идут на российских телевизионных каналах, в сети интернет. Это, конечно, для анимации достаточно большой прорыв», — рассказала Слащёва.

Также, по её словам, «Союзмультфильм» может гордиться запуском ряда новых проектов, среди которых мультсериалы «Зебра в клеточку» (до конца года будут готовы три эпизода) и «Детективные истории» (к началу 2020-го выйдет десять серий).

«Постепенно, по одной серии, мы будем показывать его (мультсериал «Детективные истории». — RT) зрителям. Сериал сделан по сценариям Дарьи Донцовой, и это тоже наш прорыв: это первый опыт работы с популярной писательницей, которая не является детской писательницей, а пишет детективы. Для нас Дарья Донцова написала детские детективы, и они легли в основу сценариев», — отметила глава киностудии.

Третьим главным достижением «Союзмультфильма» Слащёва считает успешную работу студии по освоению новых технологий по созданию анимации, в том числе Motion capcher («Захват движения» — метод, используемый в игровой индустрии и для создания спецэффектов в игровых картинах. — RT). В частности, такая технология применяется при съёмках полнометражной ленты «Союзмультфильма» под названием «Суворов».

«Наверное, можно к нашим достижениям этого года отнести и то, что после 2,5-летнего простоя в производстве фильма «Суворов», который достался нам в «Союзмультфильме» по наследству от предыдущих нескольких команд, мы наконец-то видим свет в конце тоннеля и понимаем, что в следующем году завершим производство», — подчеркнула Слащёва.

Она также отметила, что «Суворов» станет первым историческим детским фильмом, рассчитанным на аудиторию «6+» или «0+». Примечательно, что историю полководца и великих сражений покажут зрителям через историю мальчика — главного героя ленты.

Ранее сообщалось, что в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!» появятся дополнительные второстепенные герои.