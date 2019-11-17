Мединский рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, как относится к демонстрации откровенных сцен в фильмах.

«Ну, если это оправдано режиссёрским замыслом, красиво, профессионально сделано и снабжено соответствующим рейтингом «18+», то почему бы и нет… Понимаете, это не дело Министерства культуры — диктовать режиссёрам, как снимать кино», — заявил глава ведомства в ходе беседы с RT на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

По его словам, министерство должно следить за другим: чтобы российский кинематограф развивался, зрителям нравились отечественные фильмы, а кинематографисты соблюдали установленные законом ограничения.

«Вот фильм «Текст», если мне память не изменяет, получил свои «18+». Хотя там есть, по-моему, две версии», — привёл пример Мединский.

Он также подчеркнул, что читал одноимённый роман Дмитрия Глуховского и не является поклонником этого произведения, однако экранизация режиссёра Клима Шипенко пришлась ему по душе.

«Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашёл отклик в душе наших зрителей — особенно молодёжи. Значит, это кино, которое нам нужно», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к Мединскому с предложением изменить правила демонстрации фильмов, в которых упоминаются наркотики.