Мединский заявил, что не планировал самостоятельно снять фильм

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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что пока не планировал заниматься съёмками собственного фильма.
Мединский заявил, что не планировал самостоятельно снять фильм
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Нет, не думал (о том, чтобы самостоятельно снять фильм. — RT). Потому что снимать кино — это отдельная профессия. Если бы я задумал снять фильм, то пошёл бы, годик-два поучился во ВГИКе на режиссёра, а потом только начал об этом думать. Это не моя работа», — ответил министр на вопрос корреспондента RT в ходе беседы на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В то же время глава ведомства подчеркнул, что смотрит много хороших фильмов и особенно любит историческое кино.

«У нас в декабре будет премьера фильма «Союз спасения». Я почему про это вспомнил: действие фильма происходит прямо там — на Сенатской площади. Это громадный исторический блокбастер, в нём участвуют тысячи людей. И посвящён он одной из самых невероятных историй: аристократия пыталась ограничить монархию, собственные права и ввести демократический принцип правления. Попытка эта оказалась неудачной», — рассказал Мединский.

По его мнению, декабристы были романтиками и интересными, сложными людьми.

Ранее Владимир Мединский отметил, что Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры не смогли организовать эффективную кампанию по продвижению российского кинематографа в регионах и за рубежом.

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