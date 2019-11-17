Мединский заявил, что не планировал самостоятельно снять фильм

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что пока не планировал заниматься съёмками собственного фильма.

«Нет, не думал (о том, чтобы самостоятельно снять фильм. — RT). Потому что снимать кино — это отдельная профессия. Если бы я задумал снять фильм, то пошёл бы, годик-два поучился во ВГИКе на режиссёра, а потом только начал об этом думать. Это не моя работа», — ответил министр на вопрос корреспондента RT в ходе беседы на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В то же время глава ведомства подчеркнул, что смотрит много хороших фильмов и особенно любит историческое кино.

«У нас в декабре будет премьера фильма «Союз спасения». Я почему про это вспомнил: действие фильма происходит прямо там — на Сенатской площади. Это громадный исторический блокбастер, в нём участвуют тысячи людей. И посвящён он одной из самых невероятных историй: аристократия пыталась ограничить монархию, собственные права и ввести демократический принцип правления. Попытка эта оказалась неудачной», — рассказал Мединский.

По его мнению, декабристы были романтиками и интересными, сложными людьми.

Ранее Владимир Мединский отметил, что Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры не смогли организовать эффективную кампанию по продвижению российского кинематографа в регионах и за рубежом.