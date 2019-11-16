Мединский признал неэффективной работу по продвижению российского кино

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Министр культуры России Владимир Мединский признал, что Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры не смогли организовать эффективную кампанию по продвижению российского кинематографа в регионах и за рубежом.
Мединский признал неэффективной работу по продвижению российского кино
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Что касается продвижения нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль. Я соответствующему департаменту министерства давно ставил такую задачу, у нас ещё Фонд кино специализирован на организации (показов российского кино за границей. — RT). Они со своей задачей не справляются», — приводит ТАСС его заявление на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

По словам Мединского, отмечается также «предвзятость отборщиков российского кино», связанная главным образом с тенденциями европейских кинофестивалей.

«Полное ощущение, что чем хуже будет показана режиссёром российская действительность, тем больше шансов попасть на фестиваль», — заявил глава Минкультуры России.

Ранее режиссёр и сценарист Егор Кончаловский в беседе с НСН призвал проработать вопрос о продвижении отечественных фильмов в России.

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