В МЧС сообщили о смерти легендарного пожарного

В МЧС России сообщили о кончине пожарного Виктора Климкина, который участвовал в тушении сотни самых сложных возгораний в Москве.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Сегодня в Москве в возрасте 62 лет от остановки сердца умер генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин, легендарный пожарный, заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества», — указывается в заявлении.

Отмечается, что за время службы он работал на разных должностях и его смерть является невосполнимой потерей как для ведомства, так и для сообщества спасателей в целом.

«При его участии и руководстве были потушены сотни самых сложных пожаров в Москве, произошедших с 1996 по 2011 год, в том числе в Измайловском вернисаже, в издательстве «Пресса» на улице Правды, на Черкизовском рынке», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что в его послужном списке множество спасательных операций, среди которых, в частности, обрушение Басманного рынка и «Трансвааль-парка».

Ранее умер заслуженный пилот СССР, один из бывших руководителей Кировоградского лётного училища Иван Погорелов.