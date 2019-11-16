Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

Российский юморист Максим Галкин прокомментировал сообщения средств массовой информации о том, что его выступления якобы отменяют.

В своём Instagram артист опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «никто его концерты не запрещает».

«Как ездил, так и езжу», — отметил он.

Галкин призвал своих поклонников не верить СМИ, которые «тиражируют эту сенсацию». Также он призвал журналистов не распространять фейковую новость об отмене его выступлений.

Ранее во время концерта в Новосибирске Галкин поднял тему цензуры на телевидении, в том числе упомянув телеведущего Артёма Шейнина. Юморист пошутил над тем, как Шейнин не даёт говорить зарубежным экспертам во время передачи.

В свою очередь Шейнин предположил, что Галкину не хватает дополнительной реализации себя на социально-публицистическом поле.