Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

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Российский юморист Максим Галкин прокомментировал сообщения средств массовой информации о том, что его выступления якобы отменяют. 
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
  • РИА Новости

В своём Instagram артист опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «никто его концерты не запрещает».

«Как ездил, так и езжу», — отметил он.

Галкин призвал своих поклонников не верить СМИ, которые «тиражируют эту сенсацию». Также он призвал журналистов не распространять фейковую новость об отмене его выступлений.

Ранее во время концерта в Новосибирске Галкин поднял тему цензуры на телевидении, в том числе упомянув телеведущего Артёма Шейнина. Юморист пошутил над тем, как Шейнин не даёт говорить зарубежным экспертам во время передачи.

В свою очередь Шейнин предположил, что Галкину не хватает дополнительной реализации себя на социально-публицистическом поле.

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